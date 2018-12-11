Видеокарта GeForce RTX 2060 получит 1920 ядер CUDA

В распоряжении сетевых источников появились сведения о видеокарте GeForce RTX 2060, официальный анонс которой ожидается уже в январе следующего года. Утверждается, что новинка получит 1920 ядер CUDA, 6 ГБ памяти и максимальную частоту GPU в 1200 МГц. И если первые две характеристики выглядят правдоподобно, то 1200 МГц кажутся заниженными, если учесть частоты других ускорителей поколения Turing. Что до производительности, то она серьезно превзойдет GTX 1060, ведь здесь в полтора раза больше количество ядер CUDA. Также предполагается, что будет выпущена и версия с 3 ГБ памяти