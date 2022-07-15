Видеокарта Intel Arc A310 попала на живые снимки

На изображении, опубликованном инсайдером в сети, представлена ​​самая младшая видеокарта Intel Arc, Arc A310, отличающаяся малым форм-фактором и низкопрофильным дизайном. Фотографии видеокарты Intel Arc A310 опубликовал Алексей «Unwinder» Николайчук, который отвечает за различные популярные инструменты для разгона, такие как Afterburner и Rivatuner от MSI. Прежде чем перейти к спецификациям, мы должны поговорить о видеокарте. Изображенная карта Intel Arc A310, безусловно, является эталонной моделью, о чем свидетельствует дизайн ее кожуха, который похож на просочившиеся кожухи для более дорогих карт ACM-G10. Однако этот дизайн может быть обновлен, как видно из последних рендеров от Intel. Кроме того, на снимке указано, что кожух был напечатан на 3D-принтере, поэтому мы не знаем, как может выглядеть окончательный дизайн.

Карта поставляется в половинной длине и половинной высоте. Она имеет форм-фактор с одним слотом и массивом алюминиевых ребер, который расположен над графическим процессором, VRM и VRAM, и охлаждается двумя стандартными вентиляторами с 11 лопастями. Карту можно увидеть рядом с графической картой MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, которая является одним из гигантов, а также одной из самых больших видеокарт, доступных на розничных полках на данный момент. Так что такую карту будет легко разместить буквально в любом современном корпусе, но, видимо, будут проблемы с охлаждением — радиатор слишком уж мелкий получился.