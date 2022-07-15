Видеокарта Intel Arc A310 попала на живые снимки

На изображении, опубликованном инсайдером в сети, представлена ​​самая младшая видеокарта Intel Arc, Arc A310, отличающаяся малым форм-фактором и низкопрофильным дизайном. Фотографии видеокарты Intel Arc A310 опубликовал Алексей «Unwinder» Николайчук, который отвечает за различные популярные инструменты для разгона, такие как Afterburner и Rivatuner от MSI. Прежде чем перейти к спецификациям, мы должны поговорить о видеокарте. Изображенная карта Intel Arc A310, безусловно, является эталонной моделью, о чем свидетельствует дизайн ее кожуха, который похож на просочившиеся кожухи для более дорогих карт ACM-G10. Однако этот дизайн может быть обновлен, как видно из последних рендеров от Intel. Кроме того, на снимке указано, что кожух был напечатан на 3D-принтере, поэтому мы не знаем, как может выглядеть окончательный дизайн.

Карта поставляется в половинной длине и половинной высоте. Она имеет форм-фактор с одним слотом и массивом алюминиевых ребер, который расположен над графическим процессором, VRM и VRAM, и охлаждается двумя стандартными вентиляторами с 11 лопастями. Карту можно увидеть рядом с графической картой MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, которая является одним из гигантов, а также одной из самых больших видеокарт, доступных на розничных полках на данный момент. Так что такую карту будет легко разместить буквально в любом современном корпусе, но, видимо, будут проблемы с охлаждением — радиатор слишком уж мелкий получился.
BIOSTAR и XFX выпускают видеокарты Radeon RX 6400…
Партнеры AMD Radeon BIOSTAR и XFX сегодня выпустили свои графические карты RX 6400 нестандартной конструк…
MSI и Ubisoft выпустили видеокарту GeForce RTX 3080 SUPRIM X…
MSI и Ubisoft представили представили в рамках ограниченного времени совместную видеокарту GEFORCE RTX 30…
PowerColor RX 6650XT Hellhound оснащена памятью GDDR6 со ско…
Раскрыты характеристики и изображения видеокарты PowerColor RX 6650XT Hellhound. С точки зрения дизайна г…
PowerColor анонсировала видеокарту PowerColor Radeon RX 6650…
Компания PowerColor PowerColor анонсирует две модели Hellhound на базе обновленного графического процессо…
Gigabyte выпускает свои видеокарты обновленной линейки видео…
Компания Gigabyte представила свои видеокарты обновленной линейки Radeon RX 6000 XT. …
AMD заявляет о более высоком значении FPS по сравнению с NVI…
Фрэнк Азор, главный архитектор игровых технологий и маркетинга в AMD, опубликовал интересный слайд в Twit…
Видеокарта Sapphire Radeon RX 6700 доступна для покупки в Ев…
Видеокарта Radeon RX 6700 продается в Китае уже около месяца и теперь доступна для покупки в Европе. Инфо…
NVIDIA GeForce GTX 1630 уже готовятся к запуску…
Графические карты NVIDIA GeForce GTX 1630 от Gigabyte были замечены в ЕЭК (Евразийской экономической коми…
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor