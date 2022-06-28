Видеокарта Intel Arc A380 получила новейший порт DisplayPort 2.0

Intel Arc A380, первая и совершенно новая дискретная графическая карта компании с производительностью графического процессора начального уровня, является первым графическим процессором, поддерживающим интерфейс вывода DisplayPort 2.0. Новый стандарт DisplayPort 2.0 обеспечивает поддержку более высокой частоты обновления и более высокого разрешения на будущих мониторах. Видеокарта Gunnir Arc A380 Photon — это первая и единственная доступная на данный момент нестандартная конструкция, предлагающая четыре интерфейса вывода на дисплей, включая три порта DisplayPort 2.0 и отдельный порт HDMI 2.0. Каждый DisplayPort разделен по разным уровням производительности: UHBR10, UHBR13.5 и UHBR20.

Веб-сайт MyDrivers предположил, что пропускная способность UHBR10 составляет 40 Гбит/сек, а UHBR20 достигает скорости 80 Гбит/сек. HDMI 2.1 способен достичь максимальной скорости 48 Гбит/сек. Эффективная пропускная способность DisplayPort 2.0 UHBR10 может достигать 38,69 Гбит/сек, что менее чем на 6 Гбит/сек выше, чем у предыдущей пропускной способности DP 1.4, равной 32,4 Гбит/сек. Новый графический процессор от Lanji может обеспечить пропускную способность для HDMI 2.0 на уровне 18 Гбит/сек, предлагая выходные данные с разрешением 8K при частоте обновления 60 Гц или наличие двух экранов с поддержкой 4K при 144 Гц. В настоящее время единственным недостатком нового Intel Arc A380 является то, что на рынке нет мониторов, использующих DisplayPort 2.0, из-за чего порт обрабатывает видео и изображения со стандартами DisplayPort 1.4.
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