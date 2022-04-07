Видеокарта Intel Arc Prototype для настольных ПК с тремя 8-контактными разъемами питания

HotHardware провела видео-интервью с сотрудником Intel Томом Петерсеном, который кратко рассказал о прототипе графической карты Intel Arc «Alchemist» с тремя 8-контактными разъемами питания PCIe с общей потребляемой мощностью 450 Вт. Это не означает, что готовая продукт будет поставляться с тремя разъемами. Как известно, материнские платы и графические карты-прототипы имеют различные резервные соединения и варианты входной мощности, чтобы разработчики продуктов могли тестировать возможности. Три разъема расположены далеко друг от друга, так что вполне вероятно, что плата тестирует различные комбинации входов питания. Одним из трех может быть даже 224-ваттный EPS вместо 150-ваттного PCIe. Настольная плата Arc «Alchemist» 7-й серии, которая максимально использует кремний DG2-512, уже довольно давно мелькает на мельнице слухов.

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