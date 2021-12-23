Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X появится 27 января

В последние несколько месяцев ходили слухи о выпуске NVIDIA обновленной версии микросхемы GA102 под названием GeForce RTX 3090 Ti. Обновленная версия должна максимально использовать чип и обеспечить дополнительную производительность. Согласно анонимным источникам VideoCardz, MSI, один из партнеров NVIDIA по разработке плат расширения (AIB), готовится обновить свою линейку видеокарт SUPRIM X графическим процессором MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, запуск которого запланирован на 27 января.

Это говорит о том, что официальное соглашение о неразглашении данных для этих графических процессоров RTX 3090 Ti отменяется 27 января, а это означает, что мы очень скоро увидим новые модели.

Видеокарта GeForce RTX 3090 Ti должна использовать чип GA102-350 с 84 модулями SM, 10752 ядрами CUDA, 336 TMU, 24 ГБ памяти GDDR6X, работающей на 384-битной шине со скоростью 21 Гбит/с и колоссальными 450 Вт TBP. Однако, если эти спецификации останутся в силе, графический процессор может стать главным претендентом на рынке с огромным недостатком, заключающимся в том, что он потребляет почти половину киловатт мощности.