Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 получит 4 ГБ памяти

Завтра, 22 февраля, состоится официальный анонс видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, а пока в сети появляются подробности о модели GeForce GTX 1650, которая дебютирует в марте. Если верить источнику, новинка будет основана на графическом процессоре GPU TU117 семейства Turing, который отличается от TU116, задействованного в GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660. В карте не будет тензорных блоков и блоков Ray Tracing. Однако более свежая архитектура сделает ее более производительной, чем GeForce GTX 1050 и ее GPU на архитектуре Pascal. GeForce GTX 1650 также прочат 4 ГБ собственной памяти, разрядность шины памяти составит 128 бит, частота GPU – 1485 МГц, ядер CUDA будет от 896 до 1024, а уровень TDP – 75 Вт.