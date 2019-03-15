Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 оценена в 17 990 рублей

Компания NVIDIA наконец-то официально представила видеокарту GeForce GTX 1660, которая уже обзавелась российским ценником – 17 990 рублей. Новинка получила тот же 12-нанометровый GPU TU116, что и в GeForce GTX 1660Ti. Ядер CUDA здесь меньше: 1408 вместо 1536. Также отметим 88 текстурных блоков (TMU), 48 блоков блендинга (ROP), 6 ГБ памяти GDDR5 со скоростью 8 Гбитс/с, в то время как в старшей модели используется память GDDR6 со скоростью 12 Гбит/с. Базовая частота ядра равна 1530 МГц, в режиме Boost – 1785 МГц. Для дополнительного питания предусмотрен восьмиштырьковый разъем (TDP 120 Вт), а из интерфейсов – DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b и DL-DVI-D. По словам производителя, GeForce GTX 1660 в разрешении Full HD в среднем на 30% производительнее GeForce GTX 1060 c 3 ГБ памяти и на 15% быстрее той же модели с 6 ГБ памяти.