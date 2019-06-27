Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото

Технические подробности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20 Super уже появлялись в сети, а вот их дизайн держался в секрете. Однако сегодня источник поделился первой фотографией GeForce RTX 2070 Super. Судя по снимку, новинка будут отличаться от предшественницы лишь оформлением кожуха между колодцами вентиляторов, который теперь серебристый, а не черный. Также добавилась надпись Super. Утверждается, что 2 июля будут представлены модели в стандартном исполнении Founders Edition. Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.