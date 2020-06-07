Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 получит 10 ГБ памяти

Вчера в сети появилась первая фотография топовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, а уже сегодня стали известны некоторые характеристики грядущей новинки. Если верить источникам, адаптер будет характеризоваться GPU GA102-200, 4352 ядрами CUDA и 10 ГБ памяти. Стало быть, в плане памяти новинка не сильно превзойдет предыдущую модель. Стоит отметить, что источником информации выступил инсайдер, который за месяц до презентации GeForce RTX 2080 Super точно раскрыл её спецификации. Впрочем, пока до анонса NVIDIA GeForce RTX 3080 остается еще немало времени и к различным слухам стоит относиться осторожно.