Видеокарта NVIDIA RTX 4060 выйдет ближе к августу

Геймеры довольно длительное время хотят получить больше информации о выпуске новых графических карт NVIDIA RTX 4060 и RTX 4060 Ti, которые, вероятно, будут более доступными решениями в линейке нового поколения. К счастью, у нас есть отличные новости от инсайдера, который утверждает, что получил календарь выпуска новых видеокарт от партнёров по производству компании NVIDIA. Согласно утечке информации, новую RTX 4060 Ti отправят партнёрам уже 5 мая в ожидании запуска в конце мая. Никакой официальной даты запуска для любой из карт пока не установлено, и даже слухи относительно RTX 4060 пока что слишком непонятные, чтобы это как-либо анализировать. Предположительно видеокарту с Ti-индексом отправят в релиз под конец мая или в начале июня, после чего через месяц-полтора будет представлена RTX 4060 с релизом примерно в июле или даже августе.

При этом несколько европейских розничных продавцов компонентов для ПК подтвердили информацию о том, что обе графические карты RTX 4060 и RTX 4060 Ti будут иметь 8 ГБ видеопамяти, что, конечно, не очень обрадует пользователей, которые хотели поиграть в современные релизы, потому что 8 ГБ видеопамяти во многом ограничивают потенциального покупателя. Также ожидается, что RTX 4060 Ti будет использовать ту же самую модель платы, что и RTX 3060 Ti, с номером PG190, в то время как RTX 4060, предположительно, будет использовать новую модель платы с номером PG173. К сожалению, никакой информации о стоимости данных моделей нет.