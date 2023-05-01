Видеокарта NVIDIA RTX 4060 выйдет ближе к августу

Геймеры довольно длительное время хотят получить больше информации о выпуске новых графических карт NVIDIA RTX 4060 и RTX 4060 Ti, которые, вероятно, будут более доступными решениями в линейке нового поколения. К счастью, у нас есть отличные новости от инсайдера, который утверждает, что получил календарь выпуска новых видеокарт от партнёров по производству компании NVIDIA. Согласно утечке информации, новую RTX 4060 Ti отправят партнёрам уже 5 мая в ожидании запуска в конце мая. Никакой официальной даты запуска для любой из карт пока не установлено, и даже слухи относительно RTX 4060 пока что слишком непонятные, чтобы это как-либо анализировать. Предположительно видеокарту с Ti-индексом отправят в релиз под конец мая или в начале июня, после чего через месяц-полтора будет представлена RTX 4060 с релизом примерно в июле или даже августе.

При этом несколько европейских розничных продавцов компонентов для ПК подтвердили информацию о том, что обе графические карты RTX 4060 и RTX 4060 Ti будут иметь 8 ГБ видеопамяти, что, конечно, не очень обрадует пользователей, которые хотели поиграть в современные релизы, потому что 8 ГБ видеопамяти во многом ограничивают потенциального покупателя. Также ожидается, что RTX 4060 Ti будет использовать ту же самую модель платы, что и RTX 3060 Ti, с номером PG190, в то время как RTX 4060, предположительно, будет использовать новую модель платы с номером PG173. К сожалению, никакой информации о стоимости данных моделей нет.
Intel Готовит к релизу видеокарты Arc Pro A60…
Если верить информации из надёжных источников, компания Intel планирует расширить свою линейку доступных …
NVIDIA готовит к релизу RTX 4060 и RTX 4070…
Сегодня на просторах интернета появились изображения доступных видеокарт нового поколения от компании NVI…
NVIDIA готовит к релизу видеокарту RTX 4070…
С того момента, как компания NVIDIA официально представила видеокарты нового поколения RTX 40, геймеры с …
Представлена новая память GDDR7…
Увеличить производительность видеокарт за счёт прироста производительности графического процессора доволь…
Представлена профессиональная 3D-карта NVIDIA RTX 4000 Ada…
Компания NVIDIA пополнила ассортимент профессиональных видеокарт моделью RTX 4000 Ada, которая оценена в …
Gainward представила сразу три видеокарты RTX 4070…
Сегодня компания Gainward, которая является одним из ведущих производителей видеокарт в мире, официально …
NVIDIA официально представила видеокарту RTX 4070…
Час назад компания NVIDIA официально представила свою новую видеокарту RTX 4070, после нескольких недель …
Sparkle впервые за десять лет представила видеокарту…
Тайваньский производитель Sparkle, один из старых партнёров NVIDIA, вернулся на рынок графических карт с …
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor