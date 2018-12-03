Видеокарта Nvidia Titan RTX получила 24 ГБ памяти

Компания Nvidia пополнила ассортимент видеокарт моделью Titan RTX, которая ожидаемо стала самым дорогим потребительским ускорителем Nvidia с ценником в 2500 долларов. Новинка характеризуется GPU TU102 с 4608 ядрами CUDA, 576 тензорными ядрами, 72 ядрами RT, частотами 1350-1770 МГц, 24 ГБ памяти GDDR6, связанных с ядром 384-разрядной шиной, которые функционируют на частоте 14 000 МГц. Также отметим два восьмиконтактных разъёма питания, TDP – 280 Вт и поддержку технологии NVLink. Производительность Titan RTX равна 16,3 TFLOPS (FP32), а у Titan V – 13,8 TFLOPS.