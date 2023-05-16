Видеокарта RTX 3060 Ti подешевела на 100 долларов

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, если верить надёжным источникам, в ближайшее время будет снята с производства, чтобы освободить место для модели RTX 4060 Ti, в результате текущая модель заметно потеряет в цене, чем геймерам, вероятно, стоит воспользоваться. Дело в том, что совсем недавно, несколько недель назад, в сети появилась информация о том, что компании-партнёры NVIDIA уже работают над тем, чтобы освободить производственные линии и запустить новые видеокарты на конвейер, тогда как старые модели будут сейчас распродавать с внушительной скидкой. Если верить информации анонимных источников издания MyDrivers, партнёры компании NVIDIA уже сейчас снижают цены на графические карты GeForce RTX 3060 Ti по всему миру.

В Китае и США стоимость видеокарты должна упасть примерно на 100 долларов, так что в конечном итоге пользователь отдаст за видеокарту примерно 299 долларов — изначально видеокарта вышла на рынок по рекомендованной розничной цене в 399 долларов. Да, есть и более дорогие модели, они тоже станут более доступными, но пока что это лишь предположения. И снижать цены будут абсолютно все компании, потому что иного выхода просто нет — если ASUS будет продавать видеокарты за 299 долларов, а MSI ту же модель выставит по цене в 399 долларов, то угадайте какой вариант купит пользователь. И это отличные новости, потому что видеокарта на самом деле достаточно достойная и своих денег точно стоит, особенно с ценником в 299 долларов. Стоит присмотреться.
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