Видеокарта RTX 3060 Ti подешевела на 100 долларов

В Китае и США стоимость видеокарты должна упасть примерно на 100 долларов, так что в конечном итоге пользователь отдаст за видеокарту примерно 299 долларов — изначально видеокарта вышла на рынок по рекомендованной розничной цене в 399 долларов. Да, есть и более дорогие модели, они тоже станут более доступными, но пока что это лишь предположения. И снижать цены будут абсолютно все компании, потому что иного выхода просто нет — если ASUS будет продавать видеокарты за 299 долларов, а MSI ту же модель выставит по цене в 399 долларов, то угадайте какой вариант купит пользователь. И это отличные новости, потому что видеокарта на самом деле достаточно достойная и своих денег точно стоит, особенно с ценником в 299 долларов. Стоит присмотреться.