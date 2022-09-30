Видеокарта RTX 4090 в Европе стоит дороже 2000 евро

Когда компания NVIDIA официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 4090, многие были огорчены тем, что цены на данные видеокарты действительно высокие, хотя на самом деле это не совсем так. Нужно понимать, что прошлое поколение RTX 3090 тоже продавалось примерно за 1500 долларов. Вот только теперь видеокарты отправляются в продажу и можно смело заявить о том, что на деле они даже дороже, чем обещал производитель, особенно в Европе. Дело в том, что в США цены действительно стартуют с отметки в 1600 долларов — это официальная рекомендованная цена, которая была названа представителем компании на презентации. Но вот в Европе цены стартуют с отметки в 2000 евро — это гораздо дороже, чем обещали изначально, и местные потребители, конечно, недовольны.

Здесь стоит учитывать сразу несколько факторов, которые повлияли на цены на данном континенте. Первый фактор — хотя видеокарты и собираются в Китае и Вьетнаме, в США они поступают по упрощенным таможенным решениям, тогда как в Европе таможня никаких скидок не делает. Второй фактор — абсолютно все товары американского происхождения в Европе дороже, чем в самой США — посмотрите на iPhone 14, например. В Европе он на 300 долларов дороже. И третий фактор — евро в последнее время сильно теряет рыночную ставку, валюта уже дешевле доллара, так что в конечном итоге это тоже влияет на цену. Так что получается более чем логично, но потенциальным покупателям от этого, безусловно, не легче. Будем надеяться на нормализацию цен.
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