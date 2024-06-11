Видеокарта RTX 5090 получит память GDDR7

Сегодня на просторах интернета появились данные от инсайдеров о том, что компания NVIDIA работает над запуском нового поколения видеокарт RTX 50. Впрочем, это было и так понятно, потому что крупные анонсы обычно данный производитель проводит в октябре, а значит, до крупной презентации осталось не так уж много времени. Другое дело, что инсайдеры дополнительно поведали про возможности новых видеокарт и даже рассказали про характеристики топовой модели в линейке. По информации экспертов, RTX 5090 получит память нового поколения GDDR7, которая будет работать на 512-битной шине. К сожалению, пока что объём памяти данной видеокарты никто не указывает, но можно предположить, что новинка получит 24 ГБ встроенной памяти.

Дело в том, что данная шина, по словам экспертов из данной области, может обрабатывать 12, 24 или 32 ГБ видеопамяти — в этом случае шина памяти работает эффективно. Безусловно, ставить во флагманскую видеокарту всего 12 гигабайт памяти компания не будет, потому что у текущей модели 24 ГБ памяти, но и надеяться на прирост до 32 ГБ не стоит. В этом случае с учётом крайне высокой стоимости памяти нового поколения можно быть уверенным в том, что видеокарта топового уровня будет продаваться за какие-то безумные деньги, а в NVIDIA явно не планируют слишком уж сильно завышать планку стоимости. Так что можно ожидать 24 ГБ памяти, более производительный графический процессор и множество новых технологий. Особенно в области работы с искусственным интеллектом.