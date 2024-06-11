Видеокарта RTX 5090 получит память GDDR7…

Дело в том, что данная шина, по словам экспертов из данной области, может обрабатывать 12, 24 или 32 ГБ видеопамяти — в этом случае шина памяти работает эффективно. Безусловно, ставить во флагманскую видеокарту всего 12 гигабайт памяти компания не будет, потому что у текущей модели 24 ГБ памяти, но и надеяться на прирост до 32 ГБ не стоит. В этом случае с учётом крайне высокой стоимости памяти нового поколения можно быть уверенным в том, что видеокарта топового уровня будет продаваться за какие-то безумные деньги, а в NVIDIA явно не планируют слишком уж сильно завышать планку стоимости. Так что можно ожидать 24 ГБ памяти, более производительный графический процессор и множество новых технологий. Особенно в области работы с искусственным интеллектом.