Видеокарта Radeon RX Vega 64 Arez Strix оценена в $750

В продаже появилась видеокарта Radeon RX Vega 64 Arez Strix, созданная в результате отмененного партнёрства Asus с Nvidia GeForce Partner Program (GPP). Новинка представляет собой нереференсный вариант флагманского графического ускорителя Radeon. Отметим 13-фазную подсистему питания, большую печатную плату,систему охлаждения, которая состоит из двухсекционного радиатора с пятью тепловыми трубками и трех вентиляторов, металлическую пластину, два восьмиконтактных разъёма питания, настраиваемую подсветку Aura и разъёмы FanConnect II для подключения к видеокарте корпусных вентиляторов. Карта характеризуется частотой 1590 МГц для ядра и 945 МГц для памяти, а её длина равна 298 мм. Цена Radeon RX Vega 64 Arez Strix составляет 750 долларов.