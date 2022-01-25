Видеокарты AMD RX 6X50XT появятся на рынке во втором квартале 2022 года

В сети появилась информация о грядущих видеокартах AMD Radeon RX 6X50XT, благодаря интернет-ресурсу VideoCardz. Эти новые видеокарты Radeon RX 6X50XT выглядят как ответ на обновленные карты серии RTX 30, включая RTX 3080 12 ГБ , RTX 3090 Ti и, возможно, RTX 3070 Ti с 16 ГБ памяти. Компания планирует выпустить новые графические карты во втором квартале 2022 года, перед запуском RDNA3.

Ожидается, что кристаллы Navi 21/22 на этих видеокартах будут построены с использованием 6-нм техпроцесса. Также обновление коснется видеопамяти, вместо использования памяти GDDR6 16 Гбит/с обновленные графические процессоры могут поставляться с памятью GDDR6 с тактовой частотой 18 Гбит/с.
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