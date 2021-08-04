Видеокарты AMD не пользуются спросом

В Steam больше геймеров используют самые дорогие видеокарты NVIDIA последнего поколения, чем какие-либо новейшие графические процессоры AMD — это последний вывод из обзора оборудования Steam, и он будет удручающим для приверженцев Radeon. Относительно немногие люди тратятся на флагманские графические процессоры — обычно игроки приобретают средний уровень или даже ниже. То есть, гораздо больше людей в конечном итоге будут владеть GeForce RTX 3070, чем GeForce RTX 3090. Однако опрос оборудования Steam также показывает, что даже RTX 3090 имеет большую долю пользователей на своей платформе, чем весь спектр видеокарт AMD Radeon RX 6000 вместе взятых. Это говорит о том, что флагманская линейка, которую и без того достаточно редко приобретают, на самом деле пользуется большим спросом у геймеров, чем весь ассортимент новых видеокарт от компании AMD.

При этом стоит отметить, что серия GeForce RTX 30 от NVIDIA и серия Radeon RX 6000 от AMD основаны на архитектуре графических процессоров последнего поколения каждой компании — Ampere и RDNA 2 соответственно. Они были выпущены несколько месяцев назад и, конечно, видеокарты было чрезвычайно сложно купить, но ситуация для компании AMD всё равно выглядит достаточно грустной. Видимо, игроки просто не горят желание покупать видеокарты производителя для игр, а майнеры разбирают всё то, что остаётся на складах, не оставляя игрокам даже шанса на приобретение видеокарты нового поколения. Надеемся, что это изменится.
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