Видеокарты GeForce GTX 1060 подешевели до 180 евро

2019-03-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - NVIDIA GeForce GTX 1060; [169]
Не так давно мы писали о том, что некоторые европейские магазины начали снижать цены на видеокарты Radeon RX 580 и RX 590 в преддверии старта продаж GeForce GTX 1660 Ti. Похоже, история повторяется и в случае со старыми моделями NVIDIA. Сетевые источники обратили внимание, что розничные цены на GTX 1060 в Европе опустились с отметки 200 евро в начале февраля до 180 евро в начале марта. Это довольно предсказуемо, учитывая выход GeForce GTX 1660, цена которой должна составить 230 долларов. Другое дело, доподлинно неизвестно, окажется ли новинка лучше в плане соотношения цена/производительность.


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