Видеокарты GeForce GTX получили поддержку технологии NVIDIA RTX Voice

NVIDIA RTX Voice теперь можно использовать и на видеокартах серии GeForce GTX 600 и новее.

Технология RTX Voice - это функция для улучшения аудиосвязи и удаления фонового шума. Ранее было известно, что RTX Voice использует преимущества тензорных ядер, которые есть только на картах RTX. Теперь функция совместима для работы на ОС Windows 7, а также на видеокартах серии GeForce GTX. Технология RTX Voice уже не новинка, так как RTX Broadcast сочетает в себе RTX Voice с функцией настройки веб-камеры.

Функция RTX Voice доступна для загрузки видеокарт серии GTX 600 и новее на официальном сайте компании.