Видеокарты Intel Arc будут работать в серверах

Стоит напомнить, что ещё пару лет назад, когда компания Intel рассказала о своём желании выйти на рынок дискретной графики, мало кто верил в то, что на самом деле у компании всё получится. Неуверенность была связана в первую очередь с тем, что NVIDIA и AMD на рынке уже десятки лет, у них есть огромная база фанатов, поддержка со стороны лучших инженеров в мире, а также партнёрские соглашения с разработчиками видеоигр. Сразу всё это предоставить компания Intel просто не смогла бы — так думали многие геймеры и аналитики. Но теперь линейка Intel Arc вышла в продажу и оказалось, что на самом деле ситуация не сильно уже патовая — новая графика компании более чем готова конкурировать вплоть до среднего сегмента видеокарт. Но и на этом компания решила не останавливаться.

Вчера представители компании Intel официально заявили, что они готовы предоставлять свои графические решения из линейки Intel Arc для работы в составе серверов и различных вычислительных систем. Это огромный шаг для производителя, так как сейчас работают в этом направлении исключительно гиганты рынка. Если же Intel Arc сможет завоевать хоть какую-то долю корпоративного сектора, то можно будет уверенно говорить, что видеокарты Intel готовы покорять рынок. Ведь та же NVIDIA на текущий момент зарабатывает с корпоративного сектора и серверов больше, чем с продажи обычных игровых видеокарт. Будем надеяться на успех Intel Arc, ведь тогда на рынке будет больше выбор и выше конкуренция между производителями.