Видеокарты NVIDIA подешевели вдвое

За несколько месяцев цены на графические процессоры, особенно на графические карты последнего поколения NVIDIA и AMD, нормализовались, что позволило новым и нынешним пользователям приобрести необходимую графическую карту по доступной цене. Тем не менее, рынок постепенно заполняется бывшими в употреблении графическими процессорами от пользователей и справедливой долей подержанных графических процессоров в майнинговых установках сообщества крипто-майнинга. Такое изобилие вариантов на подержанных и розничных рынках создает трудности для потребителей, которые ищут доступный вариант в бывшей в употреблении технологии, не будучи уверенными в сроке службы используемых графических процессоров.

Издание Tom's Hardware внимательно следило за снижением цен за последние несколько месяцев и заметила, что в прошлом месяце резко упали цены на графические процессоры AMD и NVIDIA на рынке бывших в употреблении гаджетов на таких сайтах, как eBay. В прошлом месяце рынок бывших в употреблении видеокарт продемонстрировал падение на четырнадцать процентов, при этом семнадцать процентов приходится на видеокарты последнего поколения, такие как серия NVIDIA RTX 30 и серия AMD RX 6000. На розничных рынках наблюдается менее резкое падение, всего на три процента по сравнению с предыдущим месяцем. В настоящее время пользователь может зайти на рынок бывшей в употреблении видеокарты и увидеть множество вариантов: от геймеров, которые приобрели свои графические процессоры по чрезмерным ценам во время дефицита, до крипто-майнеров, пытающихся вернуть свои инвестиции от созданных установок.
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