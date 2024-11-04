Видеокарты NVIDIA подвержены серьёзной угрозе

Интересно, что уязвимости присутствуют в более ранних версиях драйверов — эти уязвимости позволяют злоумышленникам выполнять вредоносный код на устройствах пользователей, а также получать и изменять персональные данные. Более того, NVIDIA заявила, что уязвимости в Display Driver для Windows и Linux могут позволить злоумышленнику повышать свои права доступа в системе, а это на самом деле даёт пользователю практически неограниченные возможности при работе с компьютером — он сможет загружать файлы, получать ценные данные и многое другое. Соответственно, стоит уберечь себя, обновив драйвер до версий 566.03, 553.24 или 538.95 для пользователей Windows с видеокартами GeForce, RTX, Quadro и NVS. Для корпоративных клиентов компания выпустит патчи безопасности отдельно — им переживать не стоит.