Видеокарты NVIDIA подвержены серьёзной угрозе

Сегодня появились данные о том, что компания NVIDIA обнаружила несколько существенных уязвимостей в драйверах своих видеокарт, которые могут позволить злоумышленникам эксплуатировать системы, использующие модели графических ускорителей от GeForce. Под угрозой находятся не только игровые видеокарты вроде GeForce и RTX, но и профессиональные модели для рабочих станций. Стоит отметить, что эти уязвимости имеют высокую степень опасности, то есть это крайне серьёзная проблема, которая может нанести существенный вред. Соответственно, пока что NVIDIA рекомендует пользователям установить свежие обновления драйверов для защиты от хакерских атак.

Интересно, что уязвимости присутствуют в более ранних версиях драйверов — эти уязвимости позволяют злоумышленникам выполнять вредоносный код на устройствах пользователей, а также получать и изменять персональные данные. Более того, NVIDIA заявила, что уязвимости в Display Driver для Windows и Linux могут позволить злоумышленнику повышать свои права доступа в системе, а это на самом деле даёт пользователю практически неограниченные возможности при работе с компьютером — он сможет загружать файлы, получать ценные данные и многое другое. Соответственно, стоит уберечь себя, обновив драйвер до версий 566.03, 553.24 или 538.95 для пользователей Windows с видеокартами GeForce, RTX, Quadro и NVS. Для корпоративных клиентов компания выпустит патчи безопасности отдельно — им переживать не стоит.