Видеокарты RTX 4080 и RTX 4070 скоро будут в дефиците

Появилась информация о том, что партнёры NVIDIA сейчас сконцентрировались на сокращении запасов графических процессоров GeForce RTX 4080 и RTX 4070 по мере приближения запуска серии видеокарт SUPER. На прошлой неделе уже появились данные о том, что NVIDIA прекратила производство своих графических процессоров серий GeForce RTX 4080 и RTX 4070, чтобы освободить место для предстоящего запуска серии SUPER, так как смысла накапливать старые и новые чипы просто нет — они будут конкурировать друг с другом. Теперь же появилась похожая информация о том, что производители из Китая постепенно сокращают производство своих видеокарт, чтобы тоже не накапливать излишние запасы — потом их будет сложнее продать.

Если верить аналитикам, обе видеокарты столкнутся с дефицитом и низкой доступностью уже с начала следующего месяца, так как после приостановки производства постепенно запасы будут уменьшаться и в конечном итоге случится ситуация, когда у самих ритейлеров на складе видеокарт не будет. Вероятно, NVIDIA просто учла свою прошлогоднюю проблему, когда на момент релиза видеокарт нового поколения на складах у ритейлеров лежали огромные горы видеокарт старого поколения и их уже никто не хотел покупать, так как на фоне новинок они выглядели не очень выгодно. Дабы не создавать такого рода конкуренцию внутри своей же линейки, NVIDIA приняла решение приостановить производство заранее и выдать новую линейку видеокарт на пике спроса со стороны покупателей.
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