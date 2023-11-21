Видеокарты RTX 4080 и RTX 4070 скоро будут в дефиците

Если верить аналитикам, обе видеокарты столкнутся с дефицитом и низкой доступностью уже с начала следующего месяца, так как после приостановки производства постепенно запасы будут уменьшаться и в конечном итоге случится ситуация, когда у самих ритейлеров на складе видеокарт не будет. Вероятно, NVIDIA просто учла свою прошлогоднюю проблему, когда на момент релиза видеокарт нового поколения на складах у ритейлеров лежали огромные горы видеокарт старого поколения и их уже никто не хотел покупать, так как на фоне новинок они выглядели не очень выгодно. Дабы не создавать такого рода конкуренцию внутри своей же линейки, NVIDIA приняла решение приостановить производство заранее и выдать новую линейку видеокарт на пике спроса со стороны покупателей.