Видеокарты RTX 50 заняли топ железа в Steam

Вслед за RTX 5070 по популярности идут RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti, RTX 5060, а замыкает список флагманская RTX 5090. Единственная модель, которая пока не появилась в статистике, это RTX 5050, запуск которой ожидается в текущем месяце. В то же время, видеокарты AMD Radeon RX 9000 до сих пор не вошли в топ Steam. Это не означает, что они не продаются, но их количество, вероятно, пока недостаточно для того, чтобы попасть в выборку опроса. Аналогичная ситуация наблюдается и с графическими процессорами Intel Arc B-серии. Недавний отчёт о доле рынка подтверждает доминирующее положение NVIDIA, которая за предыдущий квартал сумела занять более 90% рынка дискретных видеокарт, оставив AMD и Intel в самом низу топа. И, вероятно, в ближайшее время ситуация сильно не изменится, потому что новых видеокарт от конкурентов NVIDIA не ожидается.