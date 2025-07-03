Видеокарты RTX 50 заняли топ железа в Steam

Согласно последним данным из базы данных Steam, семейство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, вышедшее на рынок в конце января текущего года, уверенно набирает популярность среди геймеров. Хотя общие лидирующие позиции по-прежнему удерживают RTX 4060 и RTX 3060, с долей в 4,99% у мобильной версии RTX 4060, новые карты RTX 50 показывают впечатляющий рост. Наиболее заметным успехом стала видеокарта RTX 5070, которая всего за три месяца достигла значительной доли в 0,99%, увеличив её на 0,28% по сравнению с предыдущим месяцем. И это явно свидетельствует о том, что геймеры видят в ней достойное решение для своих игровых ПК.

Вслед за RTX 5070 по популярности идут RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti, RTX 5060, а замыкает список флагманская RTX 5090. Единственная модель, которая пока не появилась в статистике, это RTX 5050, запуск которой ожидается в текущем месяце. В то же время, видеокарты AMD Radeon RX 9000 до сих пор не вошли в топ Steam. Это не означает, что они не продаются, но их количество, вероятно, пока недостаточно для того, чтобы попасть в выборку опроса. Аналогичная ситуация наблюдается и с графическими процессорами Intel Arc B-серии. Недавний отчёт о доле рынка подтверждает доминирующее положение NVIDIA, которая за предыдущий квартал сумела занять более 90% рынка дискретных видеокарт, оставив AMD и Intel в самом низу топа. И, вероятно, в ближайшее время ситуация сильно не изменится, потому что новых видеокарт от конкурентов NVIDIA не ожидается.
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