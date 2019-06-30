Видеокарту GeForce RTX 2070 Super протестировали в Ashes Of The Singularity: Escalation

В бенчмарке игры Ashes Of The Singularity: Escalation обнаружились результаты тестирования видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2060 Super. Тестирование проводилось в разрешении 1440p. В результате первая набрала 6200 баллов, а вторая – 5200 баллов. Отметим, что GeForce RTX 2070 в том же тесте набирает 5500 баллов, а GeForce RTX 2060 – 4700 баллов. Самое интересное, что младшая модель GeForce RTX 2060 Super оказалась ближе к старшей GeForce RTX 2070, чем к своей предшественнице. Предполагается, что производительность этой видеокарты будет сравнима с Radeon RX 5700 XT.