Видеокарту Intel Arc B570 заметили в тестах

Графический процессор Intel Arc B570 на базе архитектуры Battlemage был замечен в базе данных Geekbench OpenCL за несколько дней до его официального запуска. Здесь хотелось бы напомнить, что компания Intel ранее представила две видеокарты из линейки Battlemage, основанные на новейшей архитектуре Xe2-HPG. Первая модель, Arc B580, вышла в декабре 2024 года, а более доступная версия Arc B570 будет представлена через пару дней. Но результаты уже сейчас показывают, что Intel Arc B570 ожидаемо уступает в производительности Arc B580. В тесте OpenCL Arc B570 набрала 86716 баллов, что примерно на 12% меньше, чем у Arc B580. Для сравнения, результаты OpenCL для B580 варьируются в диапазоне от 95000 до 100000 баллов.

И если взять недавний результат B580 в 98343 балла, то отставание B570 составляет около 12%. Также в разделе OpenCL Information представлены технические характеристики B570. Карта имеет 144 вычислительных блока и способна разгоняться до 2,75 ГГц в режиме Boost. При этом официально заявленная базовая частота составляет 2500 МГц, но видеокарта от компании-партнёра, которая попала на тест, вероятно, использует разогнанную конфигурацию графического процессора. Вероятно, стоимость данной видеокарты будет находиться на весьма доступном уровне, так как Intel сейчас активно давит именно на это преимущества, но точных данных или хотя бы приблизительных сливов у инсайдеров нет. Благо, ждать официального релиза осталось не так уж долго.