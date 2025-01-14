Видеокарту Intel Arc B570 заметили в тестах

И если взять недавний результат B580 в 98343 балла, то отставание B570 составляет около 12%. Также в разделе OpenCL Information представлены технические характеристики B570. Карта имеет 144 вычислительных блока и способна разгоняться до 2,75 ГГц в режиме Boost. При этом официально заявленная базовая частота составляет 2500 МГц, но видеокарта от компании-партнёра, которая попала на тест, вероятно, использует разогнанную конфигурацию графического процессора. Вероятно, стоимость данной видеокарты будет находиться на весьма доступном уровне, так как Intel сейчас активно давит именно на это преимущества, но точных данных или хотя бы приблизительных сливов у инсайдеров нет. Благо, ждать официального релиза осталось не так уж долго.