Выход игры Resident Evil: Welcome to Raccoon City перенесен на 24 ноября

Resident Evil - это известный во всем мире бренд игр-стрелялок по зомби, он впервые был выпущен в 1996 году и продолжает существовать до сих пор.

Несколько месяцев назад Sony объявила о выпуске нового игрового фильма под названием Resident Evil: Welcome to Raccoon City, который планировался выйти по графику 3 сентября 2021 года. Но в сети появилась печальная новость о том, что Resident Evil: Welcome to Raccoon City откладывается еще на 2 месяца.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, релиз которой запланирован на 3 сентября 2021 года, будет перенесен на 24 ноября 2021 года. К сожалению неизвестно, почему Sony отложила выпуск новой серии игры Resident Evil.