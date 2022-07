Выход нового расширения Wrath of the Lich King Classic состоится в сентябре

В сеть просочилась дата выхода нового расширения для WoW Classic под названием Wrath of the Lich King Classic. Помимо крупного расширения WoW Dragonflight, фанаты WoW Classic также получают расширение Wrath of the Lich King.

На данный момент официальных новостей от Blizzard нет. Стоит отметить, что многие игроки считают Wrath of the Lich King лучшим дополнением оригинальной WoW.

Wrath of the Lich King Classic возвращается 26 сентября 2022 года.