Выпущен комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum DDR5-6600

CORSAIR, мировой лидер в области компонентов для энтузиастов, предназначенных для геймеров сегодня анонсировала новые комплекты своей знаменитой высокопроизводительной памяти DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5, которая теперь может похвастаться скоростью до невероятных 6600 МТ/с. DOMINATOR PLATINUM RGB, доступный в наборах по 2 x 16 ГБ, продолжает преодолевать частотные барьеры с беспрецедентной скоростью и оставаться на переднем крае производительности.

Потолок частоты для производительности DDR5 снова поднялся для флагманской DRAM CORSAIR, присоединившись к высокочастотным предложениям DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5-6000, DDR5-6200 и DDR5-6400. Память DOMINATOR PLATINUM RGB с частотой 6600 МГц теперь демонстрирует феноменальную скорость в системах, использующих процессоры Intel Core 12-го поколения и наборы микросхем Intel Z690 для материнских плат, таких как ASUS ROG STRIX Z690-F и ROG MAXIMUS Z690 HERO. DOMINATOR PLATINUM RGB с быстрой синхронизацией 32 CAS и узкими общими таймингами 32-39-39-76 на этих новых модулях расширяет возможности производительности DRAM для энтузиастов.

DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 сияет благодаря 12 ярким светодиодам CAPELLIX с индивидуальной адресацией на модуль, что обеспечивает более яркое освещение RGB при меньшем энергопотреблении по сравнению с обычными светодиодами RGB. Запатентованная система охлаждения DHX гарантирует, что ваши модули смогут развивать максимальную скорость без перегрева даже на частотах 6600 МГц. Как и на всю память CORSAIR, на модули DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 6600 МГц распространяется ограниченная пожизненная гарантия.

GeIL выпустила оперативную память EVO V DDR5 RGB Hardcore с …
GeIL объявила о выпуске своих комплектов игровой памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore с высокочастотными модуля…
Silicon Power представила модули памяти DDR5 SODIMM…
Silicon Power выпускает новейший модуль памяти SODIMM для ноутбуков стандарта DDR5. Благодаря передовой т…
CORSAIR представил комплекты оперативной памяти Vengeance DD…
CORSAIR, мировой лидер в области компонентов предназначенных для геймеров, объявила сегодня о пополнении …
Представлена игровая память V-Color Manta XPrism RGB DDR5 с …
V-Color объявила о выпуске новых комплектов игровой памяти Manta XPrism RGB DDR5, которые поддерживают ск…
Colorful выпустила память CVN Guardian DDR5 с частотой до 60…
Компания Colorful представила новейшую память CVN Guardian DDR5 для новейших процессоров Intel Core 12-го…
G.Skill представляет комплекты памяти Trident Z5 DDR5-6600 C…
Компания G.Skill объявила о выпуске высокоскоростной памяти DDR5-6600 CL34 32 ГБ (2x16 ГБ) со сверхнизкой…
G.Skill выпускает модули памяти линейки Trident Z5 DDR5 с ча…
G.Skill представила самый быстрый на сегодняшний день комплект памяти DDR5. Новейший двухканальный компле…
DDR3 скоро будет выведен из эксплуатации, Samsung и SK Hynix…
Поскольку современные электронные устройства с каждым годом становятся все более технологически совершенн…
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor