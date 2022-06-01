Выпущен комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum DDR5-6600

CORSAIR, мировой лидер в области компонентов для энтузиастов, предназначенных для геймеров сегодня анонсировала новые комплекты своей знаменитой высокопроизводительной памяти DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5, которая теперь может похвастаться скоростью до невероятных 6600 МТ/с. DOMINATOR PLATINUM RGB, доступный в наборах по 2 x 16 ГБ, продолжает преодолевать частотные барьеры с беспрецедентной скоростью и оставаться на переднем крае производительности.

Потолок частоты для производительности DDR5 снова поднялся для флагманской DRAM CORSAIR, присоединившись к высокочастотным предложениям DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5-6000, DDR5-6200 и DDR5-6400. Память DOMINATOR PLATINUM RGB с частотой 6600 МГц теперь демонстрирует феноменальную скорость в системах, использующих процессоры Intel Core 12-го поколения и наборы микросхем Intel Z690 для материнских плат, таких как ASUS ROG STRIX Z690-F и ROG MAXIMUS Z690 HERO. DOMINATOR PLATINUM RGB с быстрой синхронизацией 32 CAS и узкими общими таймингами 32-39-39-76 на этих новых модулях расширяет возможности производительности DRAM для энтузиастов.

DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 сияет благодаря 12 ярким светодиодам CAPELLIX с индивидуальной адресацией на модуль, что обеспечивает более яркое освещение RGB при меньшем энергопотреблении по сравнению с обычными светодиодами RGB. Запатентованная система охлаждения DHX гарантирует, что ваши модули смогут развивать максимальную скорость без перегрева даже на частотах 6600 МГц. Как и на всю память CORSAIR, на модули DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 6600 МГц распространяется ограниченная пожизненная гарантия.