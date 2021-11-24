Выпущен плагин AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) для Unreal Engine 4

AMD выпустила плагин FidelityFX Super Resolution (FSR) для Unreal Engine 4, позволяющий разработчикам игр интегрировать технологию повышения производительности в свои игры. Технология, конкурирующая с NVIDIA DLSS, FSR позволяет геймерам улучшить частоту кадров в своих играх, жертвуя качеством. При более высоких предустановках эта потеря качества должна быть практически незаметной, но со значительным увеличением частоты кадров. При запуске AMD перечислила широкий список партнеров по запуску этой технологии, но Unreal явно отсутствовал. В течение следующих месяцев AMD, похоже, работала над внедрением этой технологии даже в UE4. Плагин распространяется через портал AMD GPUOpen.

Комментарии и отзывы AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)
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