Выпущен ремастер классической Quake

Bethesda анонсировала и выпустила Quake с улучшенной графикой и визуальными эффектами, с представленными ранее DLC, а также новым контентом The Scourge of Armagon и Dissolution of Eternity разработанным студией Machine Games.

Ремастер Quake был подогнан под современные платформы с улучшенными моделями, динамическим освещением, улучшенным сглаживанием и обновленными графическими и визуальными эффектами. Игра сохранила оригинальный саундтрек. Ремастер Quake позволяет играть через локальную сеть до четырех игроков.

Ремастер Quake уже вышел на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch по цене 9,99 долларов.