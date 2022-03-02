Выпущена бесплатная игра Valve Short Aperture Desk Job

Хотя для Steam Deck пока не существует флагманской игры, Valve разработала «бесплатную игровую короткометражку» под названием Aperture Desk Job, чтобы продемонстрировать возможности портативной консоли. Однако в эту игру можно играть и на обычных ПК, и она уже вышла; ранние отзывы пользователей в Steam исключительно положительные с рейтингом одобрения 96%. Обратите внимание, что управление клавиатурой и мышью в настоящее время не поддерживается, поэтому вам понадобится контроллер, если вы хотите играть в Aperture Desk Job.

Вы играете за человека начального уровня в его первый рабочий день — ваше сердце полно надежд, а ноги полны мечтаний, стремящихся подняться по карьерной лестнице. Но у корпорации другие планы, и все они связаны со стульями. Разработанная как бесплатная игровая короткометражка для новой Steam Deck от Valve, Desk Job проведет вас по элементам управления и функциям портативного устройства.
Комментарии и отзывы Valve Short Aperture Desk Job
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