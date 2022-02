Выпущена обновленная коллекция игры Life is Strange Remastered

Коллекция Life is Strange Remastered была выпущена сегодня на консолях Xbox и PlayStation и обеспечивает улучшенный игровой процесс, а также игры Life is Strange Remastered и Life is Strange: Before the Storm Remastered. Вернитесь в Аркадию Бэй и насладитесь двумя отмеченными наградами играми Life is Strange, как никогда раньше! Обновленные визуальные эффекты и анимация вдохнут новую жизнь в великолепных персонажей и захватывающие истории.

Обновленная игра предлагает геймерам графические приключения от третьего лица, во время которых вы можете исследовать объекты и взаимодействовать с ними, решать головоломки и общаться с игровыми персонажами. В некоторых случаях ваш выбор в диалоге будет меняться и влиять на историю через краткосрочные или долгосрочные последствия. Например, что-то хорошее в краткосрочной перспективе может оказаться чем-то плохим в долгосрочной перспективе, поэтому выбирайте с умом.