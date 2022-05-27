Выпущена портативная консоль AYN Loki с ОС Windows

Опираясь на свою предыдущую портативную игровую консоль Odin на базе Android, инженеры AYN на этой неделе представили новую портативную консоль с Windows в форме AYN Loki, предлагающий самый доступный портативный компьютер с Windows из когда-либо созданных, говорит AYN.

Есть много предположений, что AYN может использовать процессор ARM для питания портативного устройства. Loki будет оснащен 5,98-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p. Портативная консоль будет включать в себя порт USB-C, аудиоразъем и микрофон, а также аналоговые джойстики, крестовину и игровые кнопки. Для сравнения, AYN Odin оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 и поддерживается Adreno 630 в версиях Base и Pro, хотя доступна облегченная версия с процессором MediaTek Dimensity D900 и графикой Mali-G68 MC4. При желании можно установить 8 ГБ ОЗУ, все версии начинаются с 64 ГБ хранилища UFS 2.1, которое при желании можно расширить до 128 ГБ для версий Base и Pro.