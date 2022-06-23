Выпущено обновление HarmonyOS 2.1 для Huawei MatePad Paper E-Ink

Компания Huawei выпускает обновление HarmonyOS 2.1.0.143 для планшета MatePad Paper E-Ink. Новое обновление обеспечивает поддержку документов TXT и оптимизирует эффект отображения некоторых пользовательских интерфейсов, а также включает исправление безопасности от июня 2022 года для повышения безопасности системы. Оптимизирована работа стилуса в некоторых случаях.

Напомним, что MatePad Paper E-Ink был выпущен в феврале и оснащен 10,3-дюймовым дисплеем E-Ink и поддерживает M-Pencil. Он поставлялся с HarmonyOS 2.0 из коробки. Планшет основан на процессоре с шестью ядрами в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет Wi-Fi 6+, датчик отпечатков пальцев и многое другое.

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