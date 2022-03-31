Выпущено обновление для портативной консоли Steam Deck

Вышло новое обновление клиента Steam Deck, в котором представлены некоторые новые функции для более плавной работы консоли. Новое обновление представляет новый экран калибровки и дополнительных настроек с параметрами для настройки мертвых зон для левого и правого джойстиков, регулировки тактильной силы для правого и левого трекпадов и т. д.

Добавлена ​​поддержка набора текста с помощью двух трекпадов на экранной клавиатуре.

Экранная клавиатура игрового режима добавлена ​​в режим рабочего стола.

На страницу сведений об игре добавлен статус «Семейный доступ». Заемщики увидят, из какой библиотеки они берут взаймы, а кредиторы увидят сообщение, если их библиотека в настоящее время используется заемщиком.

Добавлен экран калибровки и дополнительных настроек с параметрами для: Настройка мертвых зон для левого и правого джойстиков; Регулировка тактильной силы для левого и правого трекпадов; Джойстики и другие датчики на внешних геймпадах.

Обновлен поток сетевого подключения для подключения без повторного запроса известного пароля.

Улучшена производительность при загрузке изображений библиотеки после входа в систему, что привело к меньшему заиканию.

Удалено отображение кнопки «B» назад в меню быстрого доступа Overlay.

Исправлены проблемы с вводом данных с экранной клавиатуры при подключении к общедоступным порталам Wi-Fi.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Chrome не устанавливался из раздела библиотеки, отличного от Steam.

Последнее обновление консоли Steam Deck также повышает производительность загрузки изображений библиотеки после входа в систему. Ниже приведен полный список изменений: