Выпущено обновление для портативной консоли Steam Deck

Вышло новое обновление клиента Steam Deck, в котором представлены некоторые новые функции для более плавной работы консоли. Новое обновление представляет новый экран калибровки и дополнительных настроек с параметрами для настройки мертвых зон для левого и правого джойстиков, регулировки тактильной силы для правого и левого трекпадов и т. д.

Последнее обновление консоли Steam Deck также повышает производительность загрузки изображений библиотеки после входа в систему. Ниже приведен полный список изменений:
  • Добавлена ​​поддержка набора текста с помощью двух трекпадов на экранной клавиатуре.
  • Экранная клавиатура игрового режима добавлена ​​в режим рабочего стола.
  • На страницу сведений об игре добавлен статус «Семейный доступ». Заемщики увидят, из какой библиотеки они берут взаймы, а кредиторы увидят сообщение, если их библиотека в настоящее время используется заемщиком.
  • Добавлен экран калибровки и дополнительных настроек с параметрами для: Настройка мертвых зон для левого и правого джойстиков; Регулировка тактильной силы для левого и правого трекпадов; Джойстики и другие датчики на внешних геймпадах.
  • Обновлен поток сетевого подключения для подключения без повторного запроса известного пароля.
  • Улучшена производительность при загрузке изображений библиотеки после входа в систему, что привело к меньшему заиканию.
  • Удалено отображение кнопки «B» назад в меню быстрого доступа Overlay.
  • Исправлены проблемы с вводом данных с экранной клавиатуры при подключении к общедоступным порталам Wi-Fi.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Chrome не устанавливался из раздела библиотеки, отличного от Steam.
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