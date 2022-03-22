Выпущено обновление системы Nintendo Switch 14.0.0

Nintendo выпустила новое обновление программного обеспечения для консоли Nintendo Switch, это обновление системы 14.0.0. Обновление системы Nintendo Switch 14.0.0 добавляет в Nintendo Switch ряд новых функций.

В меню «Все программы» добавлена ​​функция «Группы».
  • Теперь вы можете создавать группы, чтобы упорядочить названия программ.
  • Создание групп для разных жанров игр, разработчиков что может упростить поиск нужного приложения.
  • Можно создать до 100 групп с максимальным количеством заголовков.
  • Кнопка для перехода к экрану «Все программное обеспечение» отображается только в том случае, если в системе имеется 13 или более значков названий программного обеспечения.
Изменено поведение громкости звука Bluetooth.
  • Теперь вы можете регулировать громкость аудиоустройств Bluetooth с помощью консоли Nintendo Switch™ или с помощью кнопок регулировки громкости на аудиоустройстве Bluetooth.
  • Аудиоустройство Bluetooth будет поддерживать профили AVRCP.
  • Громкость, отображаемая на консоли, будет отражать громкость звука Bluetooth при использовании кнопок управления устройством.
  • Увеличена максимальная громкость для некоторых аудиоустройств Bluetooth.
  • При первом подключении устройства громкость будет уменьшена, чтобы избежать резкого увеличения громкости.
Комментарии и отзывы Nintendo Switch
Выпущено обновление системы Nintendo Switch 14.0.0…
Выпущено обновление системы Nintendo Switch 14.0.0Nintendo выпустила новое обновление программного обеспечения для консоли Nintendo Switch, это обновление …
Sony продолжит выпускать PS4, чтобы компенсировать нехватку …
Sony продолжит выпускать PS4, чтобы компенсировать нехватку Sony надеялась быстро отказаться от чрезвычайно успешной PlayStation 4 после выпуска PlayStation 5, однак…
Sony работает над новой консолью PS5 Pro…
Sony работает над новой консолью PS5 ProВ то время как Sony все еще изо всех сил пытается поставлять миру свои популярные игровые приставки PlayS…
Консоль Onexplayer mini на Ryzen 7 5800U оценена от $840 …
Консоль Onexplayer mini на Ryzen 7 5800U оценена от $840 Компания Onexplayer дала старт продажам обновленной игровой консоли mini, построенной на процессоре AMD R…
Проблемы с зависанием ПК в Elden Ring исправлены…
Проблемы с зависанием ПК в Elden Ring исправленыElden Ring был запущен в конце февраля и получил восторженные отзывы критиков и геймеров. Игра является о…
Пользователи Xbox Series X/S теперь могут закрепить две игры…
Пользователи Xbox Series X/S теперь могут закрепить две игрыСегодня вышло мартовское обновление Xbox, которое добавляет несколько полезных функций на консоли Microso…
Valve подготовила более 100 игр для консоли Steam Deck…
Valve подготовила более 100 игр для консоли Steam DeckValve протестировала более 100 игр, которые будут работать с предстоящей консолью Steam Deck. Из 100 игр,…
Новое обновление системы PS5 21.02-04-51.00, выпущенное Sony…
Новое обновление системы PS5 21.02-04-51.00, выпущенное SonySony только что выпустила обновление системы PS5 21.02-04-51.00. Новое обновление прошивки весит примерно…
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor