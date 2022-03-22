Выпущено обновление системы Nintendo Switch 14.0.0 Nintendo выпустила новое обновление программного обеспечения для консоли Nintendo Switch, это обновление системы 14.0.0. Обновление системы Nintendo Switch 14.0.0 добавляет в Nintendo Switch ряд новых функций. Nintendo выпустила новое обновление программного обеспечения для консоли Nintendo Switch, это обновление системы 14.0.0. Обновление системы Nintendo Switch 14.0.0 добавляет в Nintendo Switch ряд новых функций. В меню «Все программы» добавлена ​​функция «Группы». Теперь вы можете создавать группы, чтобы упорядочить названия программ.

Создание групп для разных жанров игр, разработчиков что может упростить поиск нужного приложения.

Можно создать до 100 групп с максимальным количеством заголовков.

Кнопка для перехода к экрану «Все программное обеспечение» отображается только в том случае, если в системе имеется 13 или более значков названий программного обеспечения. Изменено поведение громкости звука Bluetooth. Теперь вы можете регулировать громкость аудиоустройств Bluetooth с помощью консоли Nintendo Switch™ или с помощью кнопок регулировки громкости на аудиоустройстве Bluetooth.

Аудиоустройство Bluetooth будет поддерживать профили AVRCP.

Громкость, отображаемая на консоли, будет отражать громкость звука Bluetooth при использовании кнопок управления устройством.

Увеличена максимальная громкость для некоторых аудиоустройств Bluetooth.

При первом подключении устройства громкость будет уменьшена, чтобы избежать резкого увеличения громкости. В меню «Все программы» добавлена ​​функция «Группы».Изменено поведение громкости звука Bluetooth. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 18:28 . Продукт - Nintendo Switch Комментарии и отзывы Nintendo Switch

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