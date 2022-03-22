Выпущено обновление системы Nintendo Switch 14.0.0…

Nintendo выпустила новое обновление программного обеспечения для консоли Nintendo Switch, это обновление системы 14.0.0. Обновление системы Nintendo Switch 14.0.0 добавляет в Nintendo Switch ряд новых функций.
В меню «Все программы» добавлена функция «Группы».
- Теперь вы можете создавать группы, чтобы упорядочить названия программ.
- Создание групп для разных жанров игр, разработчиков что может упростить поиск нужного приложения.
- Можно создать до 100 групп с максимальным количеством заголовков.
- Кнопка для перехода к экрану «Все программное обеспечение» отображается только в том случае, если в системе имеется 13 или более значков названий программного обеспечения.
Изменено поведение громкости звука Bluetooth.
- Теперь вы можете регулировать громкость аудиоустройств Bluetooth с помощью консоли Nintendo Switch™ или с помощью кнопок регулировки громкости на аудиоустройстве Bluetooth.
- Аудиоустройство Bluetooth будет поддерживать профили AVRCP.
- Громкость, отображаемая на консоли, будет отражать громкость звука Bluetooth при использовании кнопок управления устройством.
- Увеличена максимальная громкость для некоторых аудиоустройств Bluetooth.
- При первом подключении устройства громкость будет уменьшена, чтобы избежать резкого увеличения громкости.