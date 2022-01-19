Выпущено программное обеспечение AMD Radeon Adrenalin 22.1.2

AMD выпустила последнюю версию драйверов Radeon Software Adrenalin. Бета-версия 22.1.2 поставляется с оптимизацией для Tom Clancy's Rainbow Six Extraction и поддержкой новых видеокарт включая Radeon RX 6500 XT, RX 6400, RX 6500M и RX 6300M. Единственная проблема, исправленная в этом выпуске, связана с более длительным, чем ожидалось, временем загрузки Borderlands 3 в режиме DirectX 12 с включенным Radeon Boost на некоторых графических процессорах серии RDNA2.

Исправленные проблемы: при игре в Borderlands 3 с использованием DirectX 12 с включенным Radeon Boost время загрузки некоторых графических продуктов AMD, таких как Radeon RX 6800 XT Graphics, может превышать ожидаемое время.