Выпуск Valve Steam Deck отложен до февраля 2022 года

Steam Deck был создан для расширенных игровых сессий - независимо от того, используете ли вы джойстики или трекпады - с полноразмерными элементами управления, идеально расположенными в пределах вашей досягаемости. Задняя часть устройства имеет форму, позволяющую удобно разместить руки любого размера. После входа в Steam Deck отображается вся ваша библиотека Steam, как и на любом другом ПК. Вы сможете найти свои коллекции игр, и продолжить с того места где вы остались. Valve стал партнером с AMD для создания пользовательского APU Steam Deck, оптимизированного для портативных игр. Это мощный процессор Zen 2 + RDNA 2, обеспечивающий более чем достаточную производительность для запуска новейших игр AAA с очень эффективным энергопотреблением.