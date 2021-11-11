Выпуск Valve Steam Deck отложен до февраля 2022 года

На этой неделе Valve объявила, что выпуск долгожданной портативной игровой консоли Steam Deck отложен до февраля 2022 года. Ожидалось, что первые консоли поступят в руки геймеров до конца этого года, но, к сожалению, из-за глобальных поставок чипов, Valve пришлось перенести первоначальную дату запуска на несколько месяцев.

Steam Deck был создан для расширенных игровых сессий - независимо от того, используете ли вы джойстики или трекпады - с полноразмерными элементами управления, идеально расположенными в пределах вашей досягаемости. Задняя часть устройства имеет форму, позволяющую удобно разместить руки любого размера. После входа в Steam Deck отображается вся ваша библиотека Steam, как и на любом другом ПК. Вы сможете найти свои коллекции игр, и продолжить с того места где вы остались. Valve стал партнером с AMD для создания пользовательского APU Steam Deck, оптимизированного для портативных игр. Это мощный процессор Zen 2 + RDNA 2, обеспечивающий более чем достаточную производительность для запуска новейших игр AAA с очень эффективным энергопотреблением.
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