Выручка Samsung выросла на 993% благодаря ИИ

На волне развития технологий в области искусственного интеллекта многие компании, которые производят аппаратное обеспечение, получили безумный прирост прибыли. Например, у компании Samsung, по данным специалистов, в первом квартале 2024 года выручка выросла на 993%. Да, это не опечатка, прибыль компании от сектора искусственного интеллекта выросла почти на тысячу процентов, что, безусловно, крайне положительно сказалось на стоимости акций производителя и множество прочих параметров этого бизнеса. Всё дело в том, что Samsung производит чипы памяти, которые необходимы производителям графических ускорителей для изготовления собственных видеокарт. Именно эти видеокарты затем работают в составе центров обработки данных.

Это очень важный момент — сам по себе сегмент искусственного интеллекта без необходимой вычислительной мощности ничего не может. Соответственно, компаниям нужно выпускать графические ускорители, дабы они справлялись с поставленными задачами и предоставляли пользователю необходимые для работы инструменты. А в этих графических ускорителях используется память, которую могут производить две компании на планете. Логично, что имея такую монополию производители получают огромную прибыль в конечном итоге, что крайне важно для отчётности и прочих моментов. Будем ожидать, что Samsung и далее будет работать в том же духе, чтобы обеспечить пользователей необходимой вычислительной мощностью для работы с ИИ.
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