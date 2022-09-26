Выставка E3 возвращается в прежнем формате

Из-за коронавируса достаточно продолжительное время пользователи не могли насладиться посещением E3, да и компании часто отказывались от участия в данной выставке. Дело в том, что если количество посетителей сильно упало, плюс есть ограничения разного рода и всё в таком духе, платить за участие в E3 всё равно приходилось огромные деньги, но при этом никакой пользы разработчики и издатели не получали. Чтобы эту проблему исправить, многие просто анонсировали свои игры в цифровом формате без участия в выставке, но теперь ситуация изменилась. Дело в том, что коронавирус в большинстве своём уже никого не волнует, так что можно спокойно запускать огромные армии геймеров на свою выставку и с удовольствием получать отзывы, собирать мнения и так далее.

Соответственно, уже сейчас создатели мероприятия заявили, что E3 2023 будет проходить в очном формате — будут полноценные стенды для посещения, множество различных активностей, издателей и так далее. Более того, организаторы уже заявили, что мероприятие будет разделено на два этапа — первый называется бизнес-туром. Это часть мероприятия, в ходе которой журналистам дают возможность в спокойной обстановке без участия обычных посетителей посмотреть на игры, написать об этом публикации и получить море положительных эмоций. Второй этап — пользователям со всего мира откроют дверь на мероприятие, чтобы все могли оценить новые игры, насладиться ими и потом, конечно же, купить их на момент релиза.
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