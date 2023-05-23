Vivo V29 Pro получит изогнутый OLED-дисплей

Профильное издание 91Mobiles поделилось подробностями о смартфоне Vivo V29 Pro, официальная презентация которого ожидается в июне этого года. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового изогнутого OLED-экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камеры с главным модулем разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация изображения), селфи-камеры разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной 66-Вт зарядки, 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы MediaTek Dimensity 7200, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

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