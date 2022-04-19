Vivo готовится представить собственный чипсет второго поколения

Vivo объявила, что выпустит серию X80 в апреле 2022 года. Смартфоны 2021 года выделялись на рынке Android как одни из очень немногих устройств с собственным чипсетом. V1 — это чипсет первого поколения, предназначенный для пользовательских улучшений фотографий на X70 Pro+. Сообщается, что Vivo назначила дату пресс-конференции для представления нового чипсета второго поколения за 5 дней до запуска серии X80. Чипсет V2 дебютирует в качестве нового двухъядерного набора микросхем для обработки изображений. Также Vivo сотрудничает с MediaTek , чтобы выпустить собственный процессор для X80 Pro, на платформе Dimensity 9000.