Vivo представит планшет на базе Snapdragon 870

Ожидалось, что vivo анонсирует свой первый планшет в январе этого года, но этого не произошло. Однако позже в августе вице-президент vivo заявил, что компания выпустит планшет в первом полугодии 2022 года. Компания зарегистрировала товарный знак «vivo Pad» в управлении интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) в июне в соответствии с классом 9, который охватывает несколько категорий продуктов, включая КПК и планшетные компьютеры.

Есть информация что планшет от vivo будет оснащен процессором Snapdragon 870 и мощным аккумулятором емкостью 8040 мАч.