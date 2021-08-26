Vivo выпустила свой собственный процессор для смартфона...

В любом случае ожидается, что в ближайшее время об этом будет официально объявлено. Хотя дата запуска еще не известна, отчеты показывают, что первый собственный чип Vivo может быть анонсирован вместе со смартфонами серии Vivo X70 в следующем месяце.OPPO, дочерняя компания Vivo, также разрабатывает собственный чип, который, как ожидается, будет официально выпущен вместе со смартфоном Find X4 в начале следующего года. Обе эти компании идут по стопам Xioami, которая уже выпустила микросхему ISP под названием Surge C1. Всё это делается, естественно, для того, чтобы отказаться от продукции других компаний и иметь возможность выпускать свои смартфоны без участия сторонних производителей. Это позволяет заметно снизить себестоимость продукции, при этом продавая смартфоны за ту же цену, получая больше прибыли. Интересная тенденция получается.