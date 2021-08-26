Vivo выпустила свой собственный процессор для смартфона

В настоящее время Vivo готовится к запуску своего первого чипа, который, как сообщается, является процессором обработки изображений (ISP). Чип, получивший кодовое название «Yueying», теперь появился на получившемся изображении. Данное изображение было предоставлено надежным поставщиком Digital Chat Station, и оно показывает, что первый чип от китайского производителя смартфонов будет называться Vivo V1, так как на чипе присутствует логотип компании и нейминг. На изображении показана физическая карта чипа Vivo V1, указывающая на то, что массовое производство, возможно, завершено или все еще продолжается.

В любом случае ожидается, что в ближайшее время об этом будет официально объявлено. Хотя дата запуска еще не известна, отчеты показывают, что первый собственный чип Vivo может быть анонсирован вместе со смартфонами серии Vivo X70 в следующем месяце.OPPO, дочерняя компания Vivo, также разрабатывает собственный чип, который, как ожидается, будет официально выпущен вместе со смартфоном Find X4 в начале следующего года. Обе эти компании идут по стопам Xioami, которая уже выпустила микросхему ISP под названием Surge C1. Всё это делается, естественно, для того, чтобы отказаться от продукции других компаний и иметь возможность выпускать свои смартфоны без участия сторонних производителей. Это позволяет заметно снизить себестоимость продукции, при этом продавая смартфоны за ту же цену, получая больше прибыли. Интересная тенденция получается.