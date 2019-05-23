Владельцы PlayStation 5 и PS4 смогут играть вместе благодаря обратной совместимости

Sony планирует реализовать совместный мультиплеер для пользователей PlayStation 5 и PlayStation 4.

Во время Sony Investor Relations Day 2019 главы PlayStation отметили, что их следующая консоль получит функцию обратной совместимости. Благодаря этому геймеры с PS5 смогут играть в онлайне с пользователями PS4, и запускать мультиплеерные игры для прошлого поколения.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан отметил, что обратная совместимость позволит компании быстрее перевести аудиторию на PlayStation 5. Геймерам не придется ждать, когда консоль расширит библиотеку игр, или когда их друзья пересядут на следующее поколение.