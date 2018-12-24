Внешний жесткий диск Seagate Backup Plus Portable на 5 Тбайт

Портативные жесткие диски удобны для хранения и архивирования. Цифровой контент будет иметь самый высокий приоритет для большинства пользователей. Облачное хранилище имеет ряд недостатков, при наличии плохого сетевого подключения мы имеем медленный доступ, загрузки и управлением контентом в облаке.

Seagate Backup Plus Portable 5TB предлагает удобный способ хранения и архивирования ваших цифровых файлов. В его основе лежит обновленный 2,5 дюймовый винчестер Barracuda. Это первое устройство подобного класса емкостью 5 Тбайт.

Диск имеет корпус из анодированного алюминия, который выпускается в пяти цветах и имеет вездесущий порт USB 3.0. Он работает как с ПК, так и с Mac. Также есть встроенная утилита Seagate Dashboard для операций резервного копирования. На момент запуска цена диска составляла 339 долларов, однако теперь он доступен за 199 долларов.