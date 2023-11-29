Внешняя видеокарта OneXGPU появилась на Indiegogo

На краудфандинговой платформе Indiegogo стала доступна для заказа внешняя видеокарта OneXGPU, которая оценена в 600 долларов. В розничной продаже за нее попросят 790 долларов. Новинка основана на мобильном графическом адаптере Radeon RX 7600M XT, который идентичен настольной видеокарте RX 7600. TDP данного решения равен 120 Вт.

OneXGPU также оснащается слотом для SSD формата M.2, корпусом с размерами 188:106:16 мм и массой 789 граммов, интерфейсом USB4, двумя разъемами HDMI и двумя DisplayPort, портом RJ45, двумя разъемами USB 3.2, активной системой охлаждения с испарительной камерой и возможностью подключения как через порт Oculink, так и через USB4.