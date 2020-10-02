Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших игр с открытым миром

За последнее десятилетие игры с открытым миром благодаря огромным бюджетам и современным инструментам, приняли совершенно иной масштаб. Мы составили подборку из пяти стоящих проектов для PlayStation 4, в которых можно провести не один год жизни.

Ведьмак 3: Дикая Охота

1 799 рублей

Red Dead Redemption 2

3 999 рублей

Assassin's Creed Одиссея

Призрак Цусимы

4 499 рублей

Marvel's Человек-паук

В мире существует мало игр, которые по своей культовости смогли бы встать в один ряд с «Ведьмак 3: Дикая Охота». Вы играете за Геральта из Ривии — профессионального ведьмака, убивающий чудовища за награду. По сюжету главный герой отправляется на поиски своей ученицы Циры, за которой идет погоня в виде Дикой Охоты. Темп и стиль прохождения игры выбираете вы сами. Можете сразу проходить основную сюжетную линию или вовсе углубиться во второстепенные задания, рыская по миру в поиске монстров, бандитов и сокровищ на протяжении сотни часов.Советуем сразу брать версию «Издание года», уже включающая все дополнения. В таком случае к общей карте добавится еще одна обширная локация — Туссент.Цена:Red Dead Redemption 2 вышла два года назад, и до сих пор остается самой красивой и атмосферной игрой. Разработка над ней велась на протяжении 6 лет, и за это время было создано не просто подобие GRAND THEFT AUTO на диком западе, а абсолютно самобытный проект с неимоверно глубоким сюжетом. Действия развиваются в Америке 1900-х годов, когда закон был не настолько суров и небольшие банды были в состоянии устраивать налеты на поезда, магазины с оружием и банки. Повествование идет от лица участника банды Датча Ван дер Линде — Артура Моргана. Нам предстоит скрыться от федерального розыска и найти свое место под солнцем.Цена:В Assassin's Creed Одиссея действия развиваются в Древней Греции. В зависимости от вашего выбора, героем игры выступает либо Алексиос, либо Кассандра — потомки царя Спарты Леонида. По сюжету вы избежали казни и отправляетесь в длительное путешествие, чтобы выяснить все секреты семейного древа. На пути встретятся полномасштабные битвы, сражения на кораблях и многое другое. Также из интересного у героя есть орел Икар, позволяющий ему посмотреть на мир с высоты птичьего полета.Обширный игровой мир включает в себя 27 зон, точно передающие дух того времени и включает в себя горы, густые леса, пляжи и неисчислимые моря.Цена:Призрак Цусимы — это последняя на данный момент вышедшая игра, чей релиз обошелся без каких-либо скандалов. Разработчики сделали ровно то, что от них и ожидали фанаты. В основе сюжета лежит историческое событие, которое происходило в 1274 году. В это время произошло нападение монгольских войск на Японию. Нашей задачей будет в одиночку спасти страну, зачищая ее от полчищ врагов. В качестве оружия будет служить катана, короткий лук и самурайская смекалка.Весь открытый мир Цусимы крайне кинематографичен и, к примеру, порой может возникнуть желание слезть с лошади и посмотреть, как неспешно опадает листва с деревьев.Цена:Нью-Йорк является одним из самых заезженных городов в игростроении. Marvel's Человек-паук показала, что даже такую банальную локацию можно освежить, если сделать динамический геймплей и расположить по всему открытому миру большое множество второстепенных активностей. В этой части помимо стандартной механики в виде полетов на паутине и лазанию по стенам, Человек-паук научился элементам паркура, а также использовать посторонние предметы во время боя. В течение игрового процесса будут открываться новые более изощренные виды удары и различные комбо, что делает каждую стычку крайне вариативной. По сюжету Человеку-пауку необходимо найти и победить главных подонков города ради всеобщего блага.Цена: