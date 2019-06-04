Встраиваемые холодильники Candy Krio Suite с зоной свежести и отделениями для косметики

Ассортимент техники Candy для кухни включает серию из 5 встраиваемых холодильников Krio Suite, которые сочетают в себе всё самое необходимое пользователю: отличную эргономику, технологичность, большой полезный объём, высокий класс энергопотребления и лёгкость обслуживания. Модели встраиваемых холодильников Candy выпускаются высотой 177 см и 185 см с 260 л и 277 л полезного внутреннего пространства соответственно.

Все встраиваемые холодильники Candy Krio Suite имеют электронное управление с высокой точностью поддержания температуры и встроенными системами безопасности, включая звуковую сигнализацию открытой двери. Яркое светодиодное освещение SKY LED обеспечивает отличную видимость в холодильном отделении без нагревания элементов освещения, которое могло бы влиять на температуру хранения продуктов. В холодильниках Krio Suite можно хранить декоративную косметику и все необходимое для ежедневного ухода за собой. Это стало возможным благодаря специальным отделениям для косметических средств, представляющим собой два небольших выдвижных ящичка, расположенных под центральной полкой на дверце холодильника. Модели CKBBS 172F, CKBBS 172FT и CKBBS 182FT оснащены вентилятором динамического охлаждения. Расположенный на потолке холодильной камеры вентилятор обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери и ее равномерное распределение для долгого и правильного хранения продуктов. Модели CKBBS 172FT и CKBBS 182 FT имеют зону свежести (FRESH ZONE). Она оснащена телескопическими направляющими и позволяет сохранить при оптимальной температуре такие «капризные» продукты как мясо, рыба или сыр. Купив вечером охлажденную рыбу для приготовления на следующий день, вам нет необходимости класть ее в морозильную камеру, а потом размораживать. В зоне свежести свежая рыба может храниться без замораживания до суток, и к моменту приготовления она останется такой же, будто только что была принесена из магазина. Также данные модели укомплектованы металлическим держателем для вина, который позволяет одновременно хранить в холодильнике до 4 бутылок в горизонтальном положении. Внутренние полки холодильников изготовлены из высокопрочного стекла. Прозрачный ящик для фруктов и овощей большой и удобный благодаря эргономичной ручке и увеличенному внутреннему пространству. Наличие встроенных телескопических направляющих позволяет мягко выдвигать ящик и обеспечивает его лёгкое и бесшумное скольжение. Холодильная камера с тремя прозрачными ящиками имеет класс «4 звезды» и обеспечивает быструю, глубокую и равномерную заморозку и долгое хранение продуктов. Все модели серии Krio Suite имеют класс энергопотребления А+, что на 20% меньше по сравнению с классом A.