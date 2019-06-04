Встраиваемые холодильники Candy Krio Suite с зоной свежести и отделениями для косметики

2019-06-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Candy CKBBS 172FT; [63]
Ассортимент техники Candy для кухни включает серию из 5 встраиваемых холодильников Krio Suite, которые сочетают в себе всё самое необходимое пользователю: отличную эргономику, технологичность, большой полезный объём, высокий класс энергопотребления и лёгкость обслуживания. Модели встраиваемых холодильников Candy выпускаются высотой 177 см и 185 см с 260 л и 277 л полезного внутреннего пространства соответственно.

Все встраиваемые холодильники Candy Krio Suite имеют электронное управление с высокой точностью поддержания температуры и встроенными системами безопасности, включая звуковую сигнализацию открытой двери. Яркое светодиодное освещение SKY LED обеспечивает отличную видимость в холодильном отделении без нагревания элементов освещения, которое могло бы влиять на температуру хранения продуктов. В холодильниках Krio Suite можно хранить декоративную косметику и все необходимое для ежедневного ухода за собой. Это стало возможным благодаря специальным отделениям для косметических средств, представляющим собой два небольших выдвижных ящичка, расположенных под центральной полкой на дверце холодильника. Модели CKBBS 172F, CKBBS 172FT и CKBBS 182FT оснащены вентилятором динамического охлаждения. Расположенный на потолке холодильной камеры вентилятор обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери и ее равномерное распределение для долгого и правильного хранения продуктов. Модели CKBBS 172FT и CKBBS 182 FT имеют зону свежести (FRESH ZONE). Она оснащена телескопическими направляющими и позволяет сохранить при оптимальной температуре такие «капризные» продукты как мясо, рыба или сыр. Купив вечером охлажденную рыбу для приготовления на следующий день, вам нет необходимости класть ее в морозильную камеру, а потом размораживать. В зоне свежести свежая рыба может храниться без замораживания до суток, и к моменту приготовления она останется такой же, будто только что была принесена из магазина. Также данные модели укомплектованы металлическим держателем для вина, который позволяет одновременно хранить в холодильнике до 4 бутылок в горизонтальном положении. Внутренние полки холодильников изготовлены из высокопрочного стекла. Прозрачный ящик для фруктов и овощей большой и удобный благодаря эргономичной ручке и увеличенному внутреннему пространству. Наличие встроенных телескопических направляющих позволяет мягко выдвигать ящик и обеспечивает его лёгкое и бесшумное скольжение. Холодильная камера с тремя прозрачными ящиками имеет класс «4 звезды» и обеспечивает быструю, глубокую и равномерную заморозку и долгое хранение продуктов. Все модели серии Krio Suite имеют класс энергопотребления А+, что на 20% меньше по сравнению с классом A.

Комментарии:
ASUS представила монитор ProArt PQ22UC...
ASUS представила монитор ProArt PQ22UCКомпания ASUS официально представила монитор ProArt PQ22UC, который порадует вас своими компактными разме...
Seasonic представила клавиатуру Wooting ...
Seasonic представила клавиатуру Wooting На выставке электроники Computex 2019 компания Seasonic представила не только блоки питания, но и клавиат...
Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition ...
Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition Официально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition, который выделяе...
Samsung The Frame для вашей квартиры...
Samsung The Frame для вашей квартирыИнформация о том, что компания Samsung планирует выпускать свои дизайнерские телевизоры, появилась уже да...
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов...
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларовВчера компания Apple представила свой компьютер, который создан специально для профессионалов, которые мо...
Stream Deck XL для стримеров...
Stream Deck XL для стримеровВ последнее время стримеров очень много появилось и каждый хочет делать свои прямые трансляции еще интере...
Xiaomi Mi 9T готов к релизу...
Xiaomi Mi 9T готов к релизуНа просторах интернета появилась новость о том, что 12 июня будет представлен смартфон Xiaomi Mi 9T, кото...
Представлен открытый ПК-корпус Thermalta...
Представлен открытый ПК-корпус ThermaltaКомпания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов открытого типа моделью Core P5 TG V2 Black Edition, к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышкаОбзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышка
Обзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камеройОбзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камерой
Обзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышкаОбзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышка
Обзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8AОбзор BQ 6040L Magic. Сравнение с HUAWEI Y6 и Honor 8A
Обзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портовОбзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портов
Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. НовыйКомпания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот ра...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of Gilgamec...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of GilgamecСовременный рынок видеоигр диктует свои правила и ролевые игры довольно часто просто не выживают. Вы либо...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
Предварительный обзор Venture Ultra. Тон...
Предварительный обзор Venture Ultra. ТонСегодня мы поговорим о достаточно необычной клавиатуре под названием Venture Ultra, которая привлекла вни...
Предварительный обзор SteelSeries Apex P...
Предварительный обзор SteelSeries Apex PНа рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизай...
Предварительный обзор Dell Precision 554...
Предварительный обзор Dell Precision 554Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в со...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодка...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодкаСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите не...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма н...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма нМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят достаточно дорого и когда какая-то компания показывае...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выж...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выжЯ некоторое время поиграл в Seeds of Resilience и пришел к заключению, что эта игра не стоит ваших денег....
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor